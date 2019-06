Calciomercato. Imperia, Lenny Castagna vede solo neroazzurro: "La mia priorità è quella di restare"

Dopo aver ufficializzato Alfredo Bencardino come Direttore Tecnico e Alessandro Lupo come allenatore, in casa Imperia si guarda alla rosa competitiva da allestire in vista della prossima stagione.

Uno degli elementi pregiati è l'attaccante Lenny Castagna che a Rivierasport.it esterna la sua grande voglia di rimanere in neroazzurro:

"Sicuramente il rientro di Bencardino a Imperia è un motivo in più per rimanere. Rimanere in neroazzurro per un buon progetto è la priorità".

"Il Vado? Per ora non mi ha ancora contattato, adesso sto solo pensando alle vacanze, quando mi chiameranno valuterò".