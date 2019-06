Calciomercato. Ospedaletti-Galiera pista calda. L'attaccante: "Orange società dalle basi solide e grande realtà. Caverzan? Fattore importante""

Come anticipato nella nostra indiscrezione questa mattina, Matteo Galiera sembra nelle ultime ore molto vicino a vestire nella prossima stagione la maglia dell'Ospedaletti.

Abbiamo raggiunto l'attaccante del Ventimiglia: "Sicuramente fa piacere essere accostati all'Ospedaletti. E' una realtà con delle basi solide dimostrato dalla vittoria dello scorso campionato: se non hai una società solida alle spalle non è mai semplice vincere".

Mister Caverzan, già allenatore di Galiera al Ventimiglia può incidere non poco sulla scelta del giocatore: "Caverzan? Sicuramente il fattore mister è importante, l’ho avuto in passato e lo stimo parecchio sia come uomo che come allenatore. Sarebbe un piacere essere allenati da lui".