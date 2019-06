Freccette: oltre 150 partecipanti nell'ultimo weekend a San Lorenzo al Mare per i campionati regionali

Più di 150 ‘freccettari’ si sono dati battaglia, nello scorso weekend alla palestra comunale di San Lorenzo, per l’evento organizzato dalla ‘Prodeo ut regio’, in collaborazione con la Imperia Dart’, che ha visto assegnare i titoli regionali individuali ed a squadre di freccette.

Uno sport che nasce nei pub e si trasforma in gare ad alta competizione tra passione, concentrazione, allenamento e cura del dettaglio tanto da candidarsi ad entrare nell’olimpo dei 5 cerchi olimpici. Vittoria nella categoria donne per Laura Daprelà mentre, sul podio, sono andate Manuela Usai e Emanuela Pacciani. Nella Categoria C Francesco Fiorello sul gradino più alto, seguito da Andrea Iannuzzi ed Antonino Romeo.

Nella Categoria B podio interamente della Prodeo Darts, con Nicholas Palma al primo posto, Emis Bianchi al secondo e Giorgio Urso al terzo. La Categoria A ha visto confermarsi, dopo il titolo nazionale di gennaio, Giuseppe Di Bella, davanti a Samuele La Cava e Mario Critelli.

In Serie C titolo a squadre ai ‘Desaparecidos’, davanti al ‘Bar Galilei ed allo ‘Sport Toshiro. In B vittoria della Prodeo Darts con, al secondo posto ‘Te la metto nel Bull’ e, al 3° ‘Black or White’. Infine in A ‘Serial killers’ al primo posto, che battono in finale i ‘Calamari’ mentre, al terzo posto i ‘Ribelli del Dream Team’.

“Un weekend decisamente intenso e spettacolare - commentano dalla dirigenza della Prodeo - perchè organizzare manifestazioni sportive nella nostra vallata è sempre stato un obiettivo dal primo giorno e questa si aggiunge alle altre già in calendario”.