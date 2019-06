Guida al metodo dei risultati esatti

Il mondo delle scommesse sportive è sempre in fermento e per tenere sotto controllo il rischio è possibile sviluppare tecniche di gioco che possono essere considerate un vero e proprio investimento. In questo caso si parla di metodo dei risultati esatti che può portare buoni guadagni.

Cosa vuol dire metodo dei risultati esatti?

Questa è sicuramente la prima domanda a cui rispondere. Si tratta di puntare sul risultato esatto di una partita, ad esempio stabilire che nella competizione Rosso-Giallo il risultato sarà 2-2. Chi è poco avvezzo al gioco potrà pensare che sia un metodo rischioso, in realtà è possibile rendere quasi pari a zero il rischio con qualche semplice consiglio. Ad esempio, per giocare senza troppi rischi è bene scegliere dei campionati che siano piuttosto equilibrati, ad esempio il campionato di calcio italiano , tedesco o spagnolo in cui raramente vi sono dei particolari risultati eclatanti, tipo 7 - 1 , ma si resta nell’ambito di 2/3 goal a squadra nell’arco di una partita. In questo modo non è necessario giocare molto. Altrettanto importante è la scelta delle partite, cioè deve trattarsi di partite piuttosto equilibrate, con un certo rapporto di forza della squadra di casa. Una volta scelti campionato e partite si può giocare.

Devono essere scelti i risultati su cui puntare. In questa situazione le prospettive non sono tantissime infatti le più elevate probabilità sono:

Rosso- giallo 0-0

0-1

0-2

1-0

1-1

1-2

2-0

2-1

2-2

Come giocare utilizzando il metodo dei risultati esatti

Su un’unica partita può essere dispendioso giocare 9 risultati, ecco perché è necessario scegliere quelli che sono più probabili e con la tecnica dei risultati esatti su Scommessesulweb.com tutto diventa più semplice. Ciò è possibile perché qui sono disponibili i pronostici dei più conosciuti Bookmaker del mondo e quindi tra i risultati previsti in precedenza si possono scegliere quelli maggiormente quotati. La presenza di comparatori delle quote con i bookmaker più affidabili rende le scommesse ancora più semplici. Fare questa tipologia di comparazione non è un gioco, un qualunque giocatore, anche il più esperto avrebbe molte difficoltà perché deve essere compiuta un’attenta analisi di tutti i risultati antecedenti, si tratta del lavoro svolto precedentemente con fatica dal quotista e che oggi si avvale di metodi di calcolo basati sulle tecnologie informatiche. Ecco perché utilizzare un sito che compie questa operazione e la rende disponibile per i suoi utenti vuol dire avere al proprio fianco un compagno fidato. Il metodo dei risultati esatti consente di moltiplicare la giocata di 3-4 volte e di tenere sotto controllo il rischio. Proprio per questo è uno dei più usati da scommettitori di tutto il mondo. In questo modo è possibile ridurre ulteriormente il rischio utilizzando contemporaneamente due sistemi che permettono di aumentare la probabilità di avere dei guadagni.

Il sistema può essere adottato per diverse partite, anche su tutte quelle previste in una giornata del medesimo campionato. La tecnica viene considerata come un metodo per giocare in modo prudente, proprio per questo viene incentivata e messa a disposizione dai vari circuiti di gioco AAMS, anche se con servizi in parte differenti.