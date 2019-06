Calcio. Ventimiglia, ufficializzato lo staff della Prima Squadra

Il Ventimiglia Calcio ha ufficializzato l'intero staff tecnico che si occuperà della prima squadra nel prossimo campionato di Promozione.

L’allenatore sarà Fabio Luccisano, coadiuvato dal vice Paolo Lamberti. Il preparatore atletico sarà Riccardo Facciolo e l’allenatore dei portieri Fabio Rondelli.

I dirigenti accompagnatori della prima squadra saranno Fabio Raco e Franco Rebaudo.

Ad un mese esatto dallo spareggio di Rapallo, ormai smaltita la delusione per la retrocessione, il direttivo sta già buttando le basi per tentare di risalire subito in Eccellenza e la scelta dello staff tecnico (di grande livello per la categoria) non fa che confermare l’intenzione di puntare in alto.