Calciomercato. Tutte le trattative in tempo reale delle squadre imperiesi

Analizziamo la tabella di acquisti e obiettivi delle squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria.

TRATTATIVE IN TEMPO REALE (Sabato 15 giugno)

7.45: Atletico Argentina, Romanelli medita l'addio (clicca QUI)

7.30: Sanremese-Vitiello trattativa calda (clicca QUI)

LA TABELLA

SANREMESE (SERIE D)

Allenatore: Ascoli (nuovo)

Acquisti: Colombi (a, Rezzato) Rizzo (d, Mazara del Vallo) Gagliardini (d, SSF Atletico) Artioli (d, Ospedaletti, fp) Di Fabrizio (d, Taggia, fp) An. Negro (d, Ospedaletti, fp) Demontis (c, Lanusei) Fenati (c, Real Forte Querceta) Scappatura (a, Ospedaletti, fp)

Cessioni: Manis (p) Videtta (d) Castaldo (d) Molino (a)

Obiettivi: Manes (d, Latina) Cittadino (c, Latina) Gaeta (a, Chieri) Lauria (a, Rezzato) Vitiello (a, Borgosesia)

IMPERIA (ECCELLENZA)

Allenatore: Lupo (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Costantini? (c, Vado)

Obiettivi: Mura (d, Rivarolese) Fiuzzi (d, Taggia) Ymeri (c, Rivarolese) Gagliardi (c, Sanremese) Sancinito (c) Burdisso (a, Dianese&Golfo) Sanci (a) Daddi (a, Ventimiglia) Dominici (a, Ceriale)

OSPEDALETTI (ECCELLENZA)

Allenatore: Caverzan (nuovo)

Acquisti: Fraticelli (d, Ventimiglia, fp)

Cessioni: Artioli (d, Sanremese, fp) An. Negro (d, Sanremese, fp) Scappatura (a, Sanremese, fp)

Obiettivi: Scognamiglio (p, Ventimiglia) Allegro (d, Ventimiglia) Alberti (d, Ventimiglia) Galiera (a, Ventimiglia) Dominici (a, Ceriale) Burdisso (a, Dianese&Golfo) Salzone (a, Finale)

VENTIMIGLIA (PROMOZIONE)

Allenatore: Luccisano (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Fraticelli (d, Ospedaletti, fp)

Obiettivi: Frenna (p, Ospedaletti) D'Ercole (p, Sanstevese) Dominici (a, Ceriale)

TAGGIA (PROMOZIONE)

Allenatore: Siciliano (nuovo)

Acquisti: Pesco (d, Camporosso, fp)

Cessioni: Di Fabrizio (d, Sanremese, fp)

Obiettivi: La Greca (d, Sanstevese) El Kamli (d, Sanstevese) Stamilla (c) Moraglia (c, Ospedaletti) Cadenazzi (c, Ospedaletti) Dominici (a, Ceriale) Rocca (a, Loanesi) Anselmo (a, Bragno) Murabito (a, Legino)

DIANESE&GOLFO (PROMOZIONE)

Allenatore: Colavito (nuovo)

Acquisti: Casassa (a, Cervo FC, fp)

Cessioni: ?

Obiettivi: La Greca (d, Sanstevese) Dominici (a, Ceriale)

CAMPOROSSO (IN ATTESA DELLA CATEGORIA)

Allenatore: Luci (confermato)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Pesco (d, Taggia, fp)

Obiettivi: Pesco (d, Taggia) Di Donato (a, Carlin's Boys) Siberie (a, Atletico Argentina)

SANSTEVESE (PRIMA CATEGORIA)

Allenatore: Sassu (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: Labricciosa (a, Riva Ligure) Sparaccio (a)

DON BOSCO VALLE INTEMELIA (PRIMA CATEGORIA)

Allenatore: M. Fiore (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: Di Donato (a, Carlin's Boys)

CARLIN'S BOYS (PRIMA CATEGORIA)

Allenatore: Barillà (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: ?

ATLETICO ARGENTINA (IN ATTESA DELLA CATEGORIA)

Allenatore: Maiano?

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: Iafolla (d) Di Donato (a, Carlin's Boys) Profeta (a) Franzone (a)

VIRTUS SANREMO (SECONDA CATEGORIA)

Allenatore: Moroni (confermato)

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: ?

RIVA LIGURE (SECONDA CATEGORIA)

Allenatore: Ricca? Tirone?

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: ?

SAN BARTOLOMEO CALCIO (SECONDA CATEGORIA)

Allenatore: Mitola?

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: ?

ONEGLIA CALCIO (SECONDA CATEGORIA)

Allenatore: Bella (nuovo)

Acquisti: nessuno

Cessioni: ?

Obiettivi: ?

RIEPILOGO SETTIMANA

11.33: Maiano: "Arma piazza di tradizione" (clicca QUI)

11.31: Maiano a Rivierasport.it: "Io all'Atletico Argentina? Le nostre idee..." (clicca QUI)

11.30 Atletico Argentina-Maiano ci siamo? Il tecnico conferma (clicca QUI)

11.18: Ospedaletti, interessano tre giocatori del Ventimiglia (clicca QUI)

10.39: piomba l'Albenga su bomber Dominici: è sfida a Imperia, Ospedaletti, Ventimiglia e Taggia (clicca QUI)

10.06: l'ex Argentina Arma Fabio Rinaldi nel mirino di squadre della Lega Pro (clicca QUI)

9.03: UFFICIALE. Ventimiglia, la Juniores affidata a Diego Bevilacqua: occasione per l'ex Don Bosco Valle Intemelia e Sanremo 80 (clicca QUI)

7.30: Imperia, si studia il colpo Sancinito per la mediana (clicca QUI)

Mercoledì 12 giugno

20.00: UFFICIALE. Ventimiglia, l'allenatore sarà Fabio Luccisano (clicca QUI)

19.21: UFFICIALE. Sanremese e Spinosa trovano l'accordo e il centrocampista resta in biancoazzurro (clicca QUI)

19.18: derby di mercato tra Camporosso e Don Bosco Valle Intemelia per Ciro Di Donato (clicca QUI)

19.10: UFFICIALE. Nicola Colavito è il nuovo allenatore della Dianese&Golfo (clicca QUI)

18.33: Farsoni: "Giusto rimanere quando trovi una società così" (clicca QUI)

18.31: Farsoni a Rivierasport.it: "Voglio scrivere la storia di questa società" (clicca QUI)

18.30: Camporosso, il portiere sarà ancora Mattia Farsoni (clicca QUI)

18.09: Luca Colli sul sostituto di Bencardino: "Sardo e Carlet? I nomi sono quelli" (clicca QUI)

18.07: Luca Colli a Rivierasport.it: "Se fosse rimasto Bencardino..." (clicca QUI)

18.06: Aria di divorzio tra la Dianese&Golfo e Luca Colli (clicca QUI)

17.50: Franzone su Maiano: "Con lui mi sono trovato benissimo" (clicca QUI)

17.48: Franzone a Rivierasport.it: "Mi piacerebbe sentire il progetto dell'Atletico Argentina" (clicca QUI)

17.45: lo svincolato bomber Lorenzo Franzone aspetta l'Atletico Argentina (clicca QUI)

16.53: non solo il Taggia in corsa per l'attaccante Enrico Dominici: Imperia, Ospedaletti e Ventimiglia sfidano i giallorossi (clicca QUI)

16.25: Atletico Argentina, per l'attacco si pensa allo svincolato Davide Profeta (clicca QUI)

15.16: Luca Botti: "Auguro al Taggia Calcio il meglio" (clicca QUI)

15.11 Luca Botti: "Non giocherò nè col Taggia nè in altre squadre la prossima stagione" (clicca QUI)

15.10: Taggia, nella prossima stagione non sarà giallorosso Luca Botti (clicca QUI)

12.19: Taggia, rinnovo in vista per Luca Fiuzzi (clicca QUI)

12.15: Carlet: "La separazione con l'Ospedaletti? Una sconfitta per entrambi vista la stagione vincente" (clicca QUI)

12.11: Carlet: "Dai dirigenti dell'Ospedaletti mi aspettavo una chiacchierata" (clicca QUI)

12.10: Ospedaletti, Carlet svela i motivi del divorzio (clicca QUI)

10.06: Imperia, retroscena sulla panchina. Carlet è stato ad un passo (clicca QUI)

9.25: Ventimiglia, idea D'Ercole per la porta se parte Scognamiglio (clicca QUI)

8.10: Imperia, pronto il ritorno di Francesco Bregolin (clicca QUI)

08.00: Sanremese, il mercato in entrata è un capolavoro di proprietà e Direttore Generale (clicca QUI)

Martedì 11 giugno

18.31: Sanremese, le prime dichiarazioni di Demontis: "Sono entusiasta di fare parte di questo progetto importante" (clicca QUI)

18.29: UFFICIALE. Sanremese, si dividono le strade con il centrocampista Spinosa: il comunicato del club (clicca QUI)

18.27: UFFICIALE. Sanremese, due colpi per la mediana: ecco l'ex Lunesei Demontis e l'ex Savona Fenati (clicca QUI)

17.45 Taggia, il bomber Murabito si separa dal Legino (clicca QUI)

16.57: Bencardino: "Riachi e Iannolo? Porte aperte" (clicca QUI)

16.55: Bencardino: "Burdisso? Merita un'occasione importante" (clicca QUI)

16.53: Bencardino su Alessandro Lupo: "Al 90% sarà lui il nuovo allenatore" (clicca QUI)

16.51: Bencardino: "Saranno per l'Imperia 10 mesi importantissimi" (clicca QUI)

16.50: UFFICIALE. Alfredo Bencardino Direttore Tecnico dell'Imperia. L'intervista (clicca QUI)

16.00: Dianese&Golfo, per il dopo Bencardino è corsa a due (clicca QUI)

15.50: Virtus Sanremo, c'è aria di rinnovamento in vista della nuova stagione in Seconda Categoria (clicca QUI)

14.45: Imperia, per la panchina spunta anche la suggestione Alan Carlet (clicca QUI)

14.27: Ventimiglia, salta la pista Valentino Papa per la panchina (clicca QUI)

14.09: UFFICIALE la separazione tra la Dianese&Golfo e mister Alfredo Bencardino (clicca QUI)

12.10: Imperia, possibile anche il ritorno di Gabriele Sanci per l'attacco neroazzurro: c'è l'apertura del giocatore (clicca QUI)

11.21: Ospedaletti, il primo nome sulla lista di Caverzan potrebbe essere quello di Alessio Salzone del Finale (clicca QUI)

10.18: Camporosso, Matteo Pesco vuole restare (clicca QUI)

8.10: l'estate pazza dei bomber: ecco i profili più desiderati sul mercato (clicca QUI)

Lunedì 10 giugno

18.21: Imperia, pazza idea in attacco? (clicca QUI)

16.27: Il nome di Sancinito scalda il Ponente (clicca QUI)

15.18: Ventimiglia, il Direttore Sportivo indica i tempi sul nuovo allenatore (clicca QUI)

14.05: Sanremese, ad un passo gli ingaggi di Alessandro Manes e Giovanni Fenati per difesa e centrocampo (clicca QUI)

12.30: Taggia, accordo vicino con l'attaccante Dominici. Ma ci sono anche altre tre piste (clicca QUI)

10.31: clamoroso interesse dell'Imperia per Giorgio Gagliardi. Si studia il grande colpo (clicca QUI)

10.09: due squadre sullo svincolato difensore Marco Iafolla. Intervista al giocatore (clicca QUI)

8.45: UFFICIALE. Sanremese-Gagliardini è fatta! Raggiunto l'accordo con il difensore centrale (clicca QUI)

8.15: Atletico Argentina, dimissioni shock di un dirigente importante (clicca QUI)