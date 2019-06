Calcio Serie D. Sta nascendo una Sanremese importante: difesa solida, centrocampo da urlo e attacco prolifico

Sta nascendo una Sanremese importante, pronta a giocarsi il salto di categoria: è questo il grande obiettivo della prossima stagione in casa matuziana. La proprietà e il Direttore Generale Pino Fava stanno facendo un super lavoro: analizziamo tutti i rinforzi al momento reparto per reparto.

Portiere. Si cerca un Under importante da cui affidare i pali della Sanremese nella prossima stagione: da valutare solo l'anno.

Difesa. Arrivati colpi importanti come quelli del giovanissimo Rizzo come terzini destro e di Gagliardini al centro, quasi fatta per Manes (Latina). La priorità è il terzino sinistro Under che la società sta valutando. Poi ci sono i rientri di Artioli, Andrea Negro (entrambi dall'Ospedaletti) e Di Fabrizio (Taggia).

Centrocampo. E' il reparto più rinforzato in questa prima fase di mercato. Con le conferme di capitan Taddei e Spinosa è arrivato il quotato Demontis. Ottimo anche l'innesto di Fenati. Gagliardi ha mercato.

Attacco. Colombi è l'acquisto che deve garantire tante reti in questa stagione. Al suo fianco i confermati Lo Bosco (uomo di mister Ascoli) e Scalzi, mentre è quasi fatta per l'arrivo di Vitiello. Come quarta punta secondo indiscrezioni si cerca una giovane punta. Da valutare il rientrante Scappatura (Ospedaletti).