Ciclismo: alla classica di Seborga trionfa Carvalho Marcelo (Mentone)

La bella manifestazione, classica Seborga, ideata dal ASD Barale 1930 è andata anche quest’anno in maniera accettabile, considerando il numero di concorrenti, che anche se mancanti di tanti atleti locali, il numero comunque è stato favorevole al solito.

A parte le iscrizioni, protratte per qualche minuto oltre il dovuto, la competizione ha avuto il suo regolare svolgimento. Grazie anche alla locale Polizia Comunale, abbiamo transitato nel tratto turistico in maniera esemplare da Via Pasteur e la Romana sino Camporosso, per poi inoltrarsi sino a Isolabona (percorso ridotto per altra manifestazione), con ritorno sul tatto inverso.

Dal passaggio di Via degli Inglesi, il gruppo di 44 concorrenti comincia a sfilarsi dai migliori, a Sasso, inizio del tratto agonistico, un gruppetto prende un certo vantaggio, Fusco, Prevosto, Parodi, Del Duro, Milidona, Caggiula, lanzo Marcello, Alladio, Borella e Carvalho fanno il vuoto. Negli ultimi due km si “affrontano” Caggiula, Lanzo, Alladio Borella, ma a transitare per primo sulla linea di arrivo il “solito” Carvalho Marcelo (Mentone). Grande la gioia per la sua 15° vittoria di stagione...Tra le Categorie risultano vincenti: Jun Berta, Sen. 1 Carvalho, Sen 2 Alladio, Vet. 1 Caggiula, Vet. 2 Lanzo M. Gent. 1 Ligato, Gent.2 Joiris, SuperA Elena, Super B Gigliotti, 2° Serie B Vallepiano, Donne Giuliano Sara. La Classifica QUI.

La premiazione, coppe e premi per tutti i presenti, con una apoteosi di applausi per l’organizzazione e la famiglia BARALE con il suo Presidente Franz Verrando, che auspica in futuro una maggiore partecipazione.

Davide Punturiero