Villa Faraldi: ottima riuscita per il doppio evento dedicato alle ‘Grandi Alpi con l'alpinista imperiese Stefano Sciandra (Foto)

“Puntavamo a valorizzare il concetto dell'ospitalità diffusa in connubio con la valorizzazione dell'outdoor e dell'escursionismo locale e lo abbiamo fatto attraverso un doppio appuntamento con le grandi Alpi”: Così Corrado Elena, Sindaco di Villa Faraldi, il centro dell'alta Valle Cervo che venerdì e sabato scorsi ha ospitato, al centro culturale Fritz Roed, due serate dedicate al magico mondo dei 4000 delle Alpi.

Il tutto attraverso le esperienze raccontate dall'alpinista imperiese-crissolese Stefano Sciandra, 45 ‘4000’ saliti in carriera, Socio del prestigioso ‘Club 4000’, riservato agli alpinisti che abbiano scalato almeno 30 degli 82 ‘4000’ delle Alpi riconosciuti dall’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche). “La scelta di Villa Faraldi non è stata casuale - dice Sciandra. Questo caratteristico borgo incarna perfettamente la biodiversità tipica dell'imperiese, con il mare a pochi minuti e le montagne immediatamente alle spalle. Un sincero grazie al Sindaco Corrado Elena, al Gruppo dei Volontari ‘Tovo nel cuore’ e ai tutti coloro che hanno partecipato numerosi gratificando questa proposta, in particolare a chi è giunto da Bergamo e Varese. La stagione estiva è alle porte e spero di poter proseguire il mio cammino sui ‘4000’ delle Alpi per avvicinare quota 50. Ancora un grazie - continua Sciandra al mio Staff coordinato da Paola Frugone e composto da Eric Dall'Olio e il suo Team LEAFPECTRE.COM, Edoardo Agnese e dal preparatore atletico Sandro Favero, sempre presente nell'affiancare le mie iniziative sia relativamente alle scalate sia per quanto concerne l'organizzazione di eventi dedicati alla Montagna”.

“Il Sindaco Elena conclude: “Questa proposta ha colto nel segno. Con Sciandra sarà un arrivederci a molto presto per altri interessanti capitoli dedicati alla montagna e al Club 4000, che dopo questo doppio evento è diventato amico di Villa Faraldi”.