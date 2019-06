Pallacanestro: splendida giornata di 'Street basket' sabato scorso in Calata Anselmi con il Bki (Foto)

È stata una bella giornata di sport quella di sabato scorso ad Imperia, in Calata Anselmi. Il direttivo della società BKI ha ospitato al mattino i minicestisti Under 10, che hanno dato vita ad un paio d'ore di ‘street basket’ all’insegna del divertimento, mentre si svolgeva il torneo Under 12 con ben 9 squadre iscritte. Ad aggiudicarselo è stata la formazione bordigotta dei Golden Boys.

Nel pomeriggio, l’apertura delle danze è spettata alla categoria Under 14 dove a vincere è stata la squadra di casa delle ‘Marmellate Spaziali’. Ottimo clima di aggregazione e di divertimento, i veri obiettivi da centrare in questa manifestazione.

In chiusura, si sono battute le categorie Under18 e Senior che ha regalato molti duelli avvincenti. Alla fine di numerose partite, hanno trionfato i ‘Gottimouses’ per gli Under 18, mentre tra i Senior si sono meritati la vittoria i ‘Loangeles’, formati da atleti militanti in serie D proprio nel Loano Basket.

Quest’ultime due squadre, insieme al ‘Drink Team’ nella categoria femminile, staccheranno il pass per le finali UISP di Pesaro di Street Basket. “A tutti loro un grosso in bocca al lupo – evidenzia staff BKI – ed il ringraziamento va anche a tutte le famiglie ed a tutti i piccoli cestisti che ci sono venuti a trovare da tutto il Ponente ligure”.

La dirigenza del BKI ringrazia tutti gli atleti e tutti coloro che hanno dato un contributo per regalare una meravigliosa giornata all’insegna dello sport e della palla a spicchi.