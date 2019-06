AIC: con il ponentino Vincenzo Stragapede è partito il corso 'Da Calciatori a Imprenditori', Bruno Conti a tagliare il nastro

'Da calciatore a Imprenditore': è partito oggi il corso a cui partecipa il Presidente A.I.A.C. di Imperia Vincenzo Stragapede, nato dalla collaborazione tra il Credito Sportivo e l’Associazione Italiana Calciatori, organizzato nella storica sede dell’ICS a due passi da Piazza del Popolo.

A fare il proprio in bocca al lupo ai partecipanti nel primo giorno di questa terza edizione anche Bruno Conti, ex campione del Mondo insieme al presidente A.I.C. Damiano Tommasi e il Presidente I.C.S. Andrea Abodi. Tra i docenti un altro ex-campione del Mondo Simone Perrotta.

Il corso ha registrato la presenza di 30 iscritti, tra cui molti calciatori ed ex calciatori: Zambrotta, Dalla Bona, D’Anna, Garics, Coppola per citarne qualcuno.

Molti gli ambiti trattati in questa primo giorno a Roma: dalla formazione per diventare imprenditori, alle opportunità offerte dalla convenzione AIC – ICS, passando dalla gestione degli impianti sportivi alle procedure per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi, alla Scuola Calcio secondo il modello formativo proposto Dipartimento Junior AIC ed adottato dalle Scuole Calcio in collaborazione con AIC.