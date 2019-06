Calciomercato. Atletico Argentina, per la porta occhi puntati su Bryan Cedeno. Il sogno è Gerbasi

In casa Atletico Argentina si comincia a guardare per la rosa della prossima stagione che con ogni probabilità parteciperà al campionato di Prima Categoria.

Aspettando la nomina di Christian Maiano come prossimo allenatore, i dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino il primo possibile ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni per la porta sarebbe stato individuato il profilo di Bryan Cedeno, in questa stagione al Don Bosco Valle Intemelia via Ospedaletti.

Sogno Gerbasi. Per la trequarti piace molto il profilo di Gerbasi (Taggia), mentre per Profeta la situazione sarà definita dopo l'arrivo del nuovo tecnico.