Ciclismo e Mountain Bike: nuovi ottimi risultati ieri per gli atleti del Rusty Bike Pontedassio

Un altro weekend pieno di emozioni per gli atleti del ‘RustyBike di Pontedassio, questa volta impegnati in Mtb a Volterra e, sulla strada ad Omegna e Pontedecimo.

Sullo sterrato toscano, nella categoria Allievi sale sul podio Matteo Siffredi, che si aggiudica un ottimo 3° posto mentre, nella categoria Esordienti (1° anno), erano presenti Joann Rolando, Federico Massa e Tiziano Gammino. Dopo una buona partenza è costretto al ritiro per problemi meccanici Rolando mentre terminano la gara Massa e Gammino.

In uno splendido scenario ad Omegna, sul lago d’Orta, c’erano gli Allievi Wellington Bianchino e Simone Alassio e con quest’ultimo che ottiene il miglior risultato tra i due. A Pontedecimo, nel meeting regionale su strada, corrono i Giovanissimi. Nella categoria G3 meritata vittoria per Elisabetta Ricciardi con, nella stessa categoria, il 7° posto (in volata) per Christian Rainisio. Bravo anche Luca Fordano (G4) che giunge 10° al traguardo.

Nella categoria G5 ottimo 2° posto per Amelie Rolando e bella vittoria per Edoardo Orengo, con la 6a posizione di Vallerio Ferrari Valerio. Infine, nel G6 buon 9° posto per Samuele Rainisio.