Calcio. Camporosso, mister Carmelo Luci fiducioso nel ripescaggio: "La Promozione? Ci crediamo tutti"

Tutto il Camporosso è in attesa del ripescaggio in Promozione, una situazione molto probabile con tutto l'ambiente che è in fiducia e non vede l'ora di assaporare le super sfide contro Taggia e Ventimiglia.

A esternare la sua fiducia a rivierasport.it è mister Carmelo Luci, fresco di conferma sulla panchina dei rossoblu: "Ci crediamo, dovrebbe essere ripescaggio se non succede qualcosa all'ultimo secondo. In questo momento siamo in una fase di stallo, venerdì faremo la cena per chiudere questa grande stagione e lunedì si aprirà quella nuova.

Il tecnico non pensa al mercato: "Il mercato? Il nostro primo obiettivo sarà quello di parlare con i ragazzi della rosa e valorizzare i nostri giovani. L'intenzione è quella di confermare in blocco la rosa della scorsa stagione. Profili nuovi al momento non ne stiamo guardando e ci penseremo dalla prossima settimana".