Vela: i risultati del 1° ‘Miglio Marino di Sanremo - 1° Memorial M. Antellini’ di domenica scorsa

Si è svolta domenica, nelle acque antistanti il Lido Tre Ponti di Sanremo, la prima edizione del Miglio Marino di Sanremo-1° Memorial M. Antellini, manifestazione organizzata da Sport Management – che in città gestisce la piscina Comunale – e dall’ente di promozione sportiva ASC (Attività Sportive Confederate). Una gara ottimamente riuscita nonostante un meteo non perfetto, con mare leggermente mosso che spingeva i nuotatori a riva e con bassa temperatura dell’acqua.

Il prologo è stata la gara di un quarto di miglio “1° Memorial Marco Antellini” che ha avuto come protagonisti i ragazzi dell’associazione “Integrabili” della cittadina ligure: al via Maurizio Franzè, Sofia Allavena, Giorgia Amodeo, Giada Farfalla e Gabriele Garibaldi. Tutti premiati a fine gara da Sport Management che ha poi consegnato all’associazione locale “Polisportiva Integrabili” la targa del 1° Memorial M. Antellini come società partecipante all’evento.

La manifestazione è poi proseguita con il Miglio Marino rinverdendo così la storia di eventi in acque libere che in Liguria ha grande tradizione. Impeccabile l’organizzazione fornita ai nuotatori e alle nuotatrici da Sport Management, dalla Divisione Sport e dalle maestranze dall’azienda con particolare riferimento al lavoro svolto dal coordinatore della piscina di Sanremo Fabio Laura, che si è fatto interlocutore delle parti in causa come Comune, rappresentati sanitari, croce rossa e Lido 3 Ponti.

Un contributo fondamentale all’ottima riuscita della manifestazione è arrivato anche dallo sponsor “Note di Sapore” di Giovan Battista Graglia che ha fornito a tutti i partecipanti (una cinquantina le presenze) i pacchi gara, un buffet e i premi gastronomici ai primi tre classificati delle graduatorie maschili e femminili.

CLASSIFICA MASCHILE

1 Luca Mariucci

2 Luca Pulice

3 Renzo Gandolfo e Filippo Barazzuol

5 Gabriele Mattiello

6 Lorenzo Bonazzi

CLASSIFICA FEMMINILE

1 Michela Comino

2 Marina Bianchi

3 Anna Ghidoni

4 Cristina Garbini

5 Sabrina Floris

6 Monica Moser

Maurizio Castagna (responsabile Divisione Sport di Sport Management): “La manifestazione che abbiamo organizzato sotto l'egida di Sport Management e la sua divisione sport ha trovato collaborazione in tutte le altre articolazioni dell'azienda. Dal magazzino con Giacomo Frisenda, al marketing, ai dipendenti e collaboratori dell'impianto di Sanremo, al suo direttore Gianni Averaimo e al coordinatore Fabio Laura senza il quale non avremmo potuto operare al meglio. Grazie anche a Raffaella Pizzo che ha coordinato e gestito i concorrenti in maniera impeccabile. È la prima esperienza, siamo sicuri che in futuro la gara potrà richiamare ancora più concorrenti della cinquantina presenti domenica. Abbiamo apportato delle migliorie alla gara anche durante lo svolgimento della stessa come, ad esempio, l'arretrare l'arrivo in acqua e non in battigia per evitare incidenti. Una sensibilità che è stata una cosa accolta con soddisfazione da tutti i presenti. Tutto fa conoscenza in base a pregresse competenze, poi l'anno prossimo non si potrà che migliorare. Da parte mia ringrazio tutti, in particolar modo i piloti delle moto d'acqua, dei gommoni di altura e i ragazzi in canoa che hanno controllato il perfetto andamento della gara. Soprattutto ringraziamo gli atleti provenienti da ogni parte del Nord d'Italia".

Fabio Laura (coordinatore Piscina Sport Management di Sanremo): “Da parte mia ringrazio Giacomo Piombo gestore del Lido Tre Ponti che ci ha dato la massima disponibilità e che ci ha autorizzato a usufruire dello spazio demaniale a lui assegnato. Personalmente poi mi piacerebbe ringraziare il pilota della moto d’acqua Cristian Morandi che mi ha aiutato in questi giorni così come Marcello Lanteri per il Gommone”.