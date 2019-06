Pallavolo: stagione da incorniciare per le U13 della Nsc Imperia, secondo posto regionale ed ora finali Csi

Strepitosa stagione per la Nuova San Camillo Volley Imperia, con la squadra Under 13 femminile ‘Osteria del Pescatore’. Dopo il titolo di campione territoriale di ponente, chiude meritatamente al 2° posto, conquistando quello di vice campione regionale, il percorso federale di categoria, dopo aver battuto nel girone le squadre della Volare Volley ed Amis Chivari. Nella finale pur combattendo, sono state costrette a cedere alla forza del Lunezia.

Per le ‘terribili ragazzine’ di mister Sini non è ancora finita, visto che terranno ancora con il fiato sospeso i tifosi, in vista delle finali nazionali del Csi, che si terranno a Cesenatico dal 3 al 7 luglio prossimo. Ecco la rosa delle atlete in partenza per la prestigiosa trasferta: Beatrice Borelli, Giulia Chiaravalle, Benedetta Coppa, Martina Cordella, Cristina De Matteis, Laura Gonella, Alice Paciello, Luisa Passino, Altea Patrucco, Alice Piccione ed Eleonora Sini.

Il commento dell'allenatore Raffaele Sini: “Nonostante la sconfitta e in attesa delle finali Nazionali Csi, possiamo valutare positivamente la nostra stagione con degli ottimi risultati raggiunti. Ringrazio in primis le ragazze per l’impegno costante e le famiglie per la disponibilità, gli sponsor e la società per il supporto e tutte le persone che anche senza tanta visibilità hanno collaborato”.