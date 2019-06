Calcio giovanile. Dianese&Golfo, grande successo per il 3° Summer Camp targato Bologna FC

E' partito lunedì 17 giugno sul nuovo campo in erba artificiale di ultima generazione, il 3° Summer Camp Dianese&Golfo 1923 in collaborazione con il Bologna BFC 1909.

Il camp, che sarà articolato in due settimane, vede la presenza oltre ai due tecnici felsinei Matteo Scaglioni e Alfonso Lobascio, anche nomi di spicco come Enrico Pionetti e Franco Paleari, ex portiere professionista e allenatore professionista con un palmares di tutto rispetto. Ha militato in società come Palermo, Messina e Parma ed allenato i portieri della prima squadra del Bologna dal 2009 al 2012.