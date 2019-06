Camporosso: i ragazzi del Don Bosco Valle Intemelia e dell'atletica spettatori all’esercitazione dei carabinieri

Questa mattina i carabinieri hanno occupato il campo Zaccari. I militari hanno infatti utilizzato le strutture del campo sportivo per mettere in scena un’esercitazione.

Una sorpresa inaspettata per i ragazzi del Don Bosco Vallecrosia Intemelia e quelli dell'atletica, che hanno potuto osservare da vicino come lavorano i carabinieri della zona e intervengono con l’elicottero in caso di necessità. Un’esperienza unica che ha movimentato il camp estivo, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, che ha preso il via dal 17 giugno.

Continuano infatti le attività offerte dalla società biancorossa per i bambini che si sono iscritti. Dal lunedì al venerdì tutto il giorno i ragazzi trascorrono il tempo allenandosi, facendo i compiti e imparando vari giochi come il calcio balilla e il ping pong.