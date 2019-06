Calciomercato Eccellenza. Imperia, dalla certezza Sancinito al sogno Gagliardi: tutte le mosse dei neroazzurri

Sta nascendo una super Imperia. Le indiscrezioni che arrivano dall'ambiente neroazzurro sono importanti con Bencardino, Chiarlone e Lupo pronti a costruire una squadra competitiva che provi a regala alla piazza il grande salto in Serie D, grazie anche all'entrata di Minasso in società.

Colpo Sancinito. Manca solo l'ufficialità ma per Sancinito all'Imperia è ormai cosa fatta. Se i dirigenti riuscissero a trattenere dal corteggiamento del Vado Costantini allo la mediana neraozzurra sarebbe da urlo e da categoria superiore.

Sogno Gagliardi. Il grande sogno in casa Imperia è quello di portare al 'Ciccione' un giocatore talentuoso come Giorgio Gagliardi. La situazione è in stallo e per il tecnico quella di Gagliardi è una primissima scelta, visto che può giocare sia in mezzo al campo che come esterno offensivo.

Gli obiettivi. Serve poi una prima punta di spessore capace di regalare quei 20-25 gol decisivi per una stagione. Nel mirino per rinforzare il reparto avanzato ci sono Dominici (Ceriale) e Burdisso (Dianese&Golfo). La difesa ha poco da ritoccare con la coppia collaudata Di Lauro-Laera in via di conferma. Tra i pali verso la permanenza l'affidabilità di Trucco.