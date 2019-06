Calciomercato. Sanstevese, la situazione campo in via di risoluzione. Ora si guarda alle prime conferme, il Presidente Proto: "L'obiettivo sarà costruire una squadra giovane"

La Sanstevese pensa alla prossima stagione in Prima Categoria, dopo l'amarezza della retrocessione dalla Promozione.

Il primo tassello per la società di Santo Stefano al Mare è quasi messo, visto che la situazione riguardante il campo sportivo è in via di risoluzione e la stagione non è a rischio.

Obiettivo squadra. Dopo la situazione campo la società potrà occuparsi ad allestire la squadra su misura per il tecnico Paolo Sassu e come prima cosa ci saranno da valutare le conferme in rosa. Il Presidente Marco Proto a Rivierasport.it analizza la situazione:

"Il nostro obiettivo sarà quello di costruire una squadra giovane con elementi di esperienza - sottolinea il Presidente - per fare crescere i nostri giovani tra cui Ballerini, Venturini, Garibaldi, Modesti e Martini. Loro partiranno in rosa della Prima Squadra".