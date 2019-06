Calciomercato Serie D. Sanremese, dopo l'arrivo di Caruso si punta a completare la rosa

La Sanremese è scatenata sul mercato e dopo gli arrivi importanti degli ultimi giorni e le conferme prestigiose, i dirigenti biancoazzurri sono a caccia degli ultimi tasselli per regalare al raduno a mister Ascoli una rosa completa su cui lavorare.

Dopo l'arrivo del promettente portiere Caruso, la dirigenza matuziana punterà a chiudere le ultime trattative. Nel mirino c'è la chiusura con Manes del Latina ormai all'orizzonte e il rinforzo della fascia sinistra bassa con un terzino under di spicco. E poi c'è da sistemare l'attacco con un altra punta da affiancare a Colombi e Lo Bosco: in pole c'è Vitiello (trattativa in stallo), più indietro Lauria e Gaeta ormai sembra un profilo non raggiungibile: la nuova Sanremese sta per nascere.

La Sanremese oggi giocherebbe così (4-3-1-2): CARUSO; RIZZO, GAGLIARDINI, ?, ?; DEMONTIS, Taddei, Spinosa; Scalzi; COLOMBI, Lo Bosco