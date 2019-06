Il velista dianese Nicolò Elena primo assoluto all'Italia Cup di Civitanova "Per tutte le volte che ho detto 'la prossima volta'" (Foto)

Il dianese Nicolò Elena si è classificato primo assoluto all’Italia Cup a Civitanova, quarta gara del circuito di regate nazionali per la categoria ‘Laser', nel 2019. Nicolò ha raggiunto la prima posizione su una flotta di circa 115 imbarcazioni. “Ho vinto tre delle cinque prove disputate a Civitanova. – racconta Nicolò a Imperia News – Le condizioni erano buone, c’era molto caldo, un giorno di poco vento, un giorno senza regate e un giorno con vento dai 10 ai 14 nodi da nord”.



Per Nicolò, iscritto al Circolo Nautico di Andora, è stata la prima vittoria in una regata così importante. “In passato, quando gareggiavo nelle categorie giovanili, avevo vinto altre regate e raggiunto altri podi”, ricorda. In barca a vela dall’età di 6 anni, prima sulle Optimist e poi sui Laser, Nicolò ad agosto andrà alla ricerca del titolo di campione italiano nelle acque di Ostia, per poi andare sul lago di Garda a settembre per il campionato italiano classi olimpiche.



“Per tutte le volte che ho detto ‘La prossima volta’. Finalmente gradino più alto”, ha commentato Nicolò sul proprio profilo Facebook.