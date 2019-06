Ventimiglia: gli studenti dell’Istituto Comprensivo Scolastico ‘Biancheri’ a scuola di Judo e Karate

Durante l’anno scolastico che si è concluso da poco, grazie alla sinergia tra l’Istituto Comprensivo “G. Biancheri” di Ventimiglia e lo Judo Club Ventimiglia, si è potuto svolgere il Progetto “Campioni di Rispetto”. Hanno preso parte all’iniziativa, completamente gratuita, le classi: 1a A, 1a B, 2a A e 2a B del plesso di via Veneto; 1aA, 1aB, 2aA, 2aB, 3a A e 3a B del plesso di Via Roma. In totale, quindi, 9 classi, per 157 alunni coinvolti.

Alla base anche di questo progetto, dalla forte valenza educativa, c’è la ferma volontà di avvicinare allo sport e ai suoi valori un numero sempre crescente di giovani. Inoltre, “Campioni di rispetto” è un progetto unico ed innovativo perché ha dato la possibilità ai giovani studenti di sperimentare sia il judo sia il karate e di rendere queste due discipline sportive alla portata di tutti.

Infatti, altro importantissimo elemento in comune che ha contribuito al successo del progetto, è che sia le lezioni di judo sia quelle di karate sono state condotte da istruttori con diploma FIJLKAM (la federazione ufficiale degli sport olimpici judo e karate in Italia), dando ai Docenti e ai Genitori la certezza di affidare i propri figli a personale sportivo altamente qualificato e formato, in possesso delle autorizzazioni e abilitazioni all'insegnamento.

Aspetto anche questo che non va tralasciato quando si parla di educazione sportiva dei più piccoli. Gli insegnanti tecnici che hanno tenuto gli allenamenti sono stati: Antonella Iannucci per il judo e Francesco Ciccia per il karate. Ringraziamo il Maestro per la piena disponibilità e collaborazione mostrate verso l’iniziativa e verso lo Judo Club Ventimiglia.

Al centro del progetto, quindi, il judo e il karate, sport che vantano entrambi origini e tradizioni antiche, facenti parte dei Giochi Olimpici e, non da ultimo, ottimi alleati della Scuola per la formazione e l’educazione dei giovani. Gli obiettivi principali sono stati quelli di trasmettere i valori di uno stile di vita attivo e positivo e di promuovere i valori educativi di questi sport come lo spirito di gruppo, l’integrazione, l’inclusione sociale.

La collaborazione tra lo Judo Club Ventimiglia e le scuole intemelie è nata oltre 20 anni fa e continua tutt’ora proprio perché da sempre nell’ottica della società sportiva: “Sport e Scuola sono due agenzie educative fondamentali nell’educazione delle nuove generazioni e vanno di pari passo” (Antonella Iannucci, Presidente). Numerose sono anche le iniziative a favore della cittadinanza ventimigliese organizzate nel tempo.

Il sodalizio frontaliero ringrazia la dott.ssa Antonella Costanza, Dirigente Scolastico, la Maestra Mara D’Andrea e tutti i Docenti che hanno preso parte per la splendida collaborazione.