Herculis EBS 2019: il 12 luglio a Montecarlo ci sarà anche l'atleta imperiese delle Fiamme Gialle, Davide Re

Dopo aver stabilito sabato a Ginevra il nuovo record italiano sui 400, Davide Re, atleta imperiese delle Fiamme Gialle, ha confermato la propria presenza a Herculis EBS 2019 (Monaco, Stade Louis II, venerdì 12 luglio).

Si tratta di un'altra partecipazione a Herculis di grandissimo interesse per gli appassionati liguri dell'atletica e del meeting monegasco, che potranno così vedere all'opera l'ex sciatore contro alcuni atleti straordinari, di livello planetario: tra gli altri, dovrà vedersela contro il campione olimpico e detentore del record del mondo, Wayde Van Niekerk, che proprio a Monaco darà il via alla stagione in vista dei mondiali di Doha (Qatar), in programma da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre; contro il campione europeo Matthew Hudson-Smith e contro il secondo miglior performer di sempre sui 400 ostacoli, Abderrahman Samba. Una start-list di livello assoluto, ma si correrà a pochi km da casa, con tanto pubblico che verrà appositamente: un'occasione unica per cercare di ritoccare ulteriormente il record nazionale.



Davide Re va ad aggiungersi al già nutrito elenco di partecipanti italliani a Herculis EBS 2019: Filippo Tortu nei 100, Elena Vallortigara nell'alto, Yohanes Chiappinelli nei 3000 siepi. Tanta Italia nel Principato quest'anno!



I tesserati alla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) potranno usufruire della straordinaria opportunità di assistere gratuitamente al meeting Herculis EBS 2019, inviando a ben@herculis.com la scansione della tessera in corso di validità. In alternativa potranno recarsi direttamente alla biglietteria dello stadio, nelle ultime 3 settimane prima del meeting, con identiche modalità. I posti vengono assegnati nel limite della disponibilità.