Calcio: da domani tornerà il Torneo internazionale Old Stars Sanremo, la novità di quest'anno? Le squadre over 60

Si rinnova anche quest’anno, da domani, l’appuntamento, diventato un classico per il calcio amatoriale sanremese, con il Torneo internazionale Old Stars Sanremo, organizzato dall’omonima società che durante l’anno già partecipa al Campionato provinciale Csen. Per la prima volta si svolgerà anche la competizione per squadre over 60, che si affianca a quella per over 50 (giunta alla tredicesima edizione) e a quella per over 40 (sedicesima edizione).

Le compagini iscritte sono undici: per il torneo over 40, sono il Robbio (Pavia), il Giaveno (Torino), le Old Stars Sanremo, l’Ospedaletti e il Montepaschi Siena; per l’over 50, il D.M. Novara, la Nazionale Old Italia, l’Oreste Team Venusia (Torino), il Robbio, le Old Stars Sanremo e la Provincia Granda (Cuneo); per l’over 60, il Robbio, gli Amici di Ubi (Torino), le Old Stars Sanremo, il P. F. R. Uno e il P.F.R. Due di Torino.

La manifestazione è articolata in tre giorni. Le partite si svolgeranno a partire dalle 17 di domani sui campi di Pian di Poma e al Comunale di corso Mazzini per quanto riguarda i tornei over 40 e over 50, e a Pian di Poma per quello over 60. Esaurita la fase a gironi, domani e sabato, si passerà alle finali, domenica mattina, che proclameranno le vincitrici di ciascuna competizione. Sottolinea Claudio Muià, presidente delle Old Stars: "È con soddisfazione e orgoglio che anche quest’anno rinnoviamo il nostro appuntamento, che ci unisce tutti nel segno della passione e dell’amore per il calcio, del confronto acceso ma e leale, dell’amicizia, del piacere di ritrovarsi. E che ci permette anche di accogliere tanti appassionati e i loro familiari nella nostra bella città".