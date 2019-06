Calcio dal 23 giugno tornerà il Campionato Imperiese Casuale: ecco di che cosa si tratta

Torna il Campionato Imperiese Casuale: il più divertente e imprevedibile evento calcistico dell'estate! Sul campo della Sacra Famiglia, ogni domenica sera, si sfideranno più squadre che varieranno ogni volta nella composizione con un sorteggio.



Il C.I.C. è un torneo di calcio ideato e fortemente voluto dall'amico Luciano Calzia che radunò dapprima i suoi amici e poi lo aprì a tutti i ragazzi di Imperia e non. Il campionato è arrivato alla quinta edizione e l'organizzazione è affidata all'Associazione Ippocedro che raccoglie fondi a scopo benefico portando avanti progetti per i giovani del territorio, sempre nel ricordo di 'Lucio'.



"Domenica sera, 23 giugno a partire dalle ore 20, avrà luogo la prima tappa, già sold-out da qualche giorno. Ma per chiunque volesse partecipare alle prossime, basterà mandare l'iscrizione al Gruppo Facebook 'CIC Campionato Imperiese Casuale' e scrivere il proprio nome e cognome sotto al post di riferimento della tappa in calendario, che uscirà ogni settimana. E' arrivata l'estate ed è tornato il CIC. Buon divertimento!" - spiegano gli organizzatori