Imperia: ecco il primo botto di mercato della società neroazzurra, preso Davide Sancinito

Era atteso da giorni e ora è ufficiale. Ecco il primo botto di mercato per l'Imperia che si è assicurata le prestazioni di Davide Sancinito.

Dopo una lunga trattativa questa mattina la comunicazione del club di piazza d'Armi: "La società ASD Imperia, comunica di aver tesserato il centrocampista classe '87, Davide Sancinito, per la stagione 2019-20.



Nelle scorse stagioni ha vestito le maglie del Finale, Vado, U. Sanremo, Albissola e Sestri Levante. Il delegato alla prima squadra, Fabio Ramoino, e la società tutta vuole dare il proprio benvenuto a Davide Sancinito".

Giocatore di indiscutibile valore è passato agli onori della cronaca per la storica cavalcata, da capitano, con l'Albissola portata fino al professionismo in pochi anni. Dopo l'addio con i ceramisti ha militato nel Sestri Levante in Serie D nell'ultima stagione, ora sposa la causa neroazzurra per riconquistarla.