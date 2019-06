Freccette: venerdì sera al Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare, va in scena la seconda giornata della Champions Liguria di steel

Con la collaborazione della CSain comitato di Imperia va in scena la seconda giornata della Champions Liguria di steel, venerdì sera al Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare, ad affrontarsi alle ore 20.30 Beaty Concept contro il Bar Roberta entrambi al vertice della classifica separate solo dalla differenza legs a favore del Bar Roberta. Lavaggio Industriale Imperia che occupano la prima posizione in coabitazione avrà contro Russo Demolizioni ancora fermi a zero punti. Entrambi ancora ferme a zero punti Costruzioni Campagna e Peperetta Dispetusa conclude la serata Immobiliare Studio PortoM. opposti a Pituti i primi reduci da una tranquilla vittoria per 7 a 2 nella prima giornata mentre i secondi non hanno brillato al loro esordio subendo una sconfitta per 7 a 1. Nonostante i risultati della prima giornata siano stati abbastanza netti in realtà il livello di gioco alto lascia intendere che ci sarà molta incertezza per le quattro squadre che accederanno alle semifinali e finali della manifestazione in programma il 2 Agosto.