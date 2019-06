Atletica Leggera: al via nel migliore dei modi gli 'Italiani Allievi' per la Maurina Olio Carli ad Agropoli (Foto)

Sono iniziati oggi, a Agropoli, nel migliore dei modi, per gli atleti della Maurina Olio Carli, i campionati italiani allievi (nati 2002/03). In mattinata è scesa in pista, nelle prime quattro gare dell'eptathlon, Stefania Peduzzi che dopo la prima giornata è 12a con 2.543 che la lancia verso un importante miglioramento finale con ben tre primati personali, 100 hs 16"22, peso 9,63 e 200 27"20 e un buon 1,53 nell'alto. Domani la aspettano lungo giavellotto e 800.

Nel pomeriggio due brillanti passaggi in finale per Matteo Oliveri nell'asta con un solo salto e unico a superare i 4,05 sua misura di entrata e Chiara Smeraldo nel lungo 3a dopo la qualificazione con 5,81 al primo salto (5,75 la misura d'accesso). Gara tiratissima per Alessandro Basso nei 2.000 siepi che ha visto la caduta di numerosi primati personali, per lui il 12° posto con 6'19"25, primato personale di circa 8 secondi e sociale allievi.

28a Aurora Burdese in una gara di salto in alto affollata e di grande livello tecnico, 1,55 leggermente al di sotto delle sue possibilità. Domani toccherà a Martina Mancuso nel peso per la qualificazione e a Matteo e Chiara nelle loro finali.