Calcio. Taggia, Massimo Stecca nello staff tecnico giallorosso: "Ringrazio la dirigenza per l'opportunità, qua un progetto importante"

Nello staff tecnico del Taggia nella prossima stagione ci sarà Massimo Stecca, con l'ex Atletico Argentina che ricoprirà il ruolo di vice allenatore a Simone Siciliano.

A Rivierasport.it Stecca è entusiasta del suo nuovo incarico: "Come prima cosa vorrei ringraziare il Presidente Beppe Ghu, Massimo Giuffra e tutta la dirigenza giallorossa per l'opportunità che mi è stata data. Qua c'è un progetto importante con l'obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso anno e ci sono tutti i presupposti per farlo".

Stecca non vede l'ora di iniziare come vice di Siciliano: "Taggia è una piazza importante a livello calcistico - sottolinea Stecca - con persone che ci mettono passione e fanno sacrifici per questa società. Sono molto contento di lavorare con mister Siciliano ed essere disponibile per lui e tutti i ragazzi".