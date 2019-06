Calciomercato Eccellenza. Imperia, dopo Sancinito si prova a dare l'assalto a Gagliardi

L'Imperia non vuole fermarsi a Davide Sancinito. Dopo l'arrivo in maglia neroazzurro dell'ex Albissola, la società matuziana e i propri uomini mercato vogliono regalare un altro rinforzo di qualità a mister Lupo.

All in Gagliardi. Secondo gli ultimi ruomors sul taccuino dei dirigenti di Piazza d'Armi in cima alla lista dei desideri c'è il nome di Giorgio Gagliardi, il giocatore della Sanremese che il tecnico vorrebbe tornare ad allenare. L'attuale calciatore dei matuziani può giocare sia a centrocampo che come esterno offensivo: i neroazzurri proveranno a dare l'assalto.

Intanto è possibile, sempre secondo indiscrezioni, un interessamento,ma al momento solo un sondaggio, per Conrieri. L'attuale giocatore del Finale è finito nelle mire neroazzurre ma su di lui ci sarebbe la concorrenza del Ventimiglia. Per l'attacco possibili anche i sondaggi per Di Mario (quest'anno tra Ceriale e Alassio FC) e un clamoroso ritorno di Ymeri (Rivarolese).