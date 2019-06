Calciomercato. Edoardo Mura firma per la GoliardicaPolis: il comunicato della società

Un possibile obiettivo di mercato dell'Imperia, anche se non ci sarebbero stati contatti fra le parti, ha firmato per la GoliardicaPolis. Stiamo parlando di Edoardo Mura, ex Rivarolese.

Questo il comunicato ufficiale della società genovese

"La società A.S.D. GoliardicaPolis 1993 è lieta di annunciare ed ufficializzare l’ingresso in rosa del prodigioso bomber Edoardo Mura.

Attaccante, classe ’94, dotato di uno straordinario fiuto del gol, di una buona tecnica e di un grandissimo strapotere fisico in virtù dei suoi 190 centimetri di statura.

La sua carriera fra "i grandi" inizia con l'esordio nell'Arenzano; successivamente viene acquistato dal Vado per merito del nostro Direttore Stefano Ricci, vincendo il titolo nazionale Juniores e riuscendo inoltre, nella medesima stagione, ad essere protagonista in prima squadra conquistando la Serie D.

La sua crescita continua alla Genova Calcio, dove riesce a ritagliarsi spazio nell'attacco biancocrociato siglando alcuni gol determinati. Infine giunge alla Rivarolese dove si consacra come top player di Promozione ed Eccellenza segnando in 4 stagioni ben 83 reti.

La società, ma in particolar modo il presente Alberto Saracco, è orgogliosa e fiera di poter dare un caloroso benvenuto a Edoardo, e gli porge un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura marchiata Goliardica".