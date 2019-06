Calciomercato Serie D. Sanremese a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa

La Sanremese, dopo gli ultimi arrivi, va a caccia degli ultimi innesti per completare una rosa già competitiva in vista del raduno di luglio con il primo impegno ufficiale che sarà domenica 4 agosto nella Tim Cup.

Secondo le ultime indiscrezioni sul taccuino dei dirigenti matuziani ci sarebbero ancora tre-quattro obiettivi chiari. E' caccia a un terzino sinistro under, ad un centrale difensivo e due attaccanti.

Gli obiettivi. Per l'esterno basso si sta sondando ad un profilo interessante tra gli under della categoria, mentre per il centrale difensivo si aspetta di chiudere con Manes (Latina). Stessa situazione per l'attacco con Vitiello che sembrava vicino a ritornare a indossare la maglia biancoazzurra ma con la trattativa ancora in attesa della svolta. Possibile l'arrivo di un'altra punta ma questa volta under da aggiungere al pacchetto avanzato biancoazzurro.