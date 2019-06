Freccette. Grande spettacolo a San Bartolomeo al Mare per la seconda tappa della Champions Liguria

Champions Liguria, la manifestazione organizzata dal gruppo steel di Imperia con la collaborazione del comitato CSAIN, ha fatto tappa a San Bartolomeo al Mare presso il bar Roberta per la disputa della seconda giornata.

Il team Bar Roberta ottiene si impone con il risultato di 7 a 4 sulla formazione del Beauty Concept e mantengono cosi la vetta della classifica.

Prima vittoria per Russo Demolizioni che superano per 7 a 4 i ragazzi del Lavaggio industriale. Nella seconda parte della serata Immobiliare Studio Porto Maurizio supera in un incontro combattuto i Pituti ancora fermi a zero punti insieme a Peperetta Dispetusa che subiscono un 7 a 0 da Costruzioni Campagna.



Risultati della seconda Giornata:

Bar Roberta – Beauty Concept 7 a 4

Lavaggio Industriale – Russo Demolizioni 4 a 7

Costruzioni Campagna – Peperetta Dispetusa 7 a 0

Pituti – Immobiliare Studio Porto Maurizio 4 a 7



Prossimi Incontri in programma venerdi 28 Giugno al Pituti di Borgo Marina:

Ore 20,30

Russo Demolizioni – Costruzioni Campagna

Imm. Studio Porto M. – Bar Roberta

ore 21,30

Lavaggio Industriale – Beauty Concept

Peperetta Dispetusa – Pituti



Classifica dopo la seconda giornata:

1° Bar Roberta ( Agresta – Urso – Palma – De Peri) Pt.4

2° Immobiliare Studio Porto Maurizio ( Hohenester N. – Hohenester T. – Pesce ) Pt. 4

3° Lavaggio Industriale ( Di Bella, Fatih, Boccone, Tulbu ) Pt.2

4° Beauty Concept ( Wolff – Maestroni, Da Prelà, Ranoisio) Pt. 2

5° Russo Demolizioni ( Pupino, Rossi, Di Perna, Pardini) pt.2

6° Costruzioni Campagna (Rossetto, Butteri, Campagna) pt.2

7° Pituti ( La Cava, Cotrona, Pegoraro) Pt.0

8° Peperetta Dispetusa ( Merlino, Belvedere, Pettinato, Ippolito) Pt.0