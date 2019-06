Beach Handball. La Liguria di coach Pippo Malatino pronta a essere protagonista nell'ultima tappa del Challenge Region Sud

La Liguria di Beach Handball vuole trionfare nel Challenge Region Sud e domenica la rappresentativa allenata da coach Pippo Malatino, sarà impegnata nell'ultima tappa sulla spiaggia di Sainte Maxime.

La Liguria ritrova il nazionale Alessio D'Attis tra le proprie fila, dopo l'ottima impressione fatta in Nazionale con ampie chance di convocazione per il prossimi campionati europei di beach handball. Assente Benini, ancora infortunato, dovrebbe recuperare per il prestigioso torneo di Gaeta dove la squadra sarà presente.

Coach Malatino illustra l'intenso programma delle prossime settimane: "A Saint Maxime parteciperemo con due squadre, Senior e Junior. Purtroppo non recuperiamo Benini, ma ritroviamo D'Attis. Saremo poi protagonisti a Gaeta la prossima settimana con la squadra Under 18 e Senior per i campionati italiani".

Da segnalare che la formazione Under 15 della Pallamano Ventimiglia da 1° luglio sarà protagonista a Misano per le finali nazionali di categoria.