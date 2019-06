Beach Volley. Ottime prestazioni per VT ArmaTaggia e Mazzucchelli Sanremo al Torneo Sole Mare 2019

Giornata di finali quest'oggi, sabato 22 giugno, presso le palestre "Ruffini" di Taggia e Mercato dei fiori di Bussana.

Da giovedì 20 le formazioni under 13 e under 18 si sono affrontate nel quinto torneo "Sole Mare Volley" organizzato dal Volley Team Arma Taggia, in collaborazione con la SDP Mazzucchelli Sanremo.

Ottime prestazioni, nonostante gli avversari di grande livello, per le tre formazioni locali rappresentate dal Volley Team Arma Taggia, posizionatosi al secondo posto nel rispettivo girone, per la SDP Mazzucchelli Sanremo, primi nella classifica under 13 e secondi nella classifica under 18 girone B.

Bene anche la formazione imperiese della NSC Volley che guadagna il terzo posto con tre punti nel girone B under 18.



Di seguito le classifiche:



Under 13F: SDP Mazzucchelli Sanremo 12, WWK Vesicherungen 6, Evancon Volley 0



Under 18F Girone A: Valentino Volpianese 9, Volley Team Arma Taggia 6, New Volley Suno 2, Annonese Asti 1



Under 18F Girone B: Volley Scrivia 9, SDP Mazzucchelli Sanremo 4, NSC Volley Imperia 3, Azzurra Moncalvo 2