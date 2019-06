Calciomercato. Il riassunto della settimana: Imperia-Sancinito colpo da urlo. Il Ventimiglia riparte dalle prime quattro conferme. Taggia sogna Stamilla

Analizziamo le trattative più calde e gli affari conclusi dell'ultima settimana per quanto riguarda le squadre imperiesi dalla Serie D alla Seconda Categoria.

Serie D. Partiamo dalla Sanremese che ha trovato l'accordo per la prossima stagione con il giovane portiere Caruso. L'ex Albissola, classe 1999, è uno degli under più esperti della categoria. Ora il Direttore Generale Fava la prossima settimana proverà a trovare un esterno basso under e chiudere le trattative con Manes e Vitiello per difesa e attacco.

Eccellenza. Scendendo di categoria troviamo un'Imperia subito scatenata. Il colpo da novanta riguarda la mediana con Sancinito pronto a prendere in mano la regia della squadra di Lupo. Per Gagliardi (Sanremese) situazione in salita, l'alternativa sarebbe secondo indiscrezioni Di Mario. Si guarda anche alla difesa: piace Andrea Negro (quest'anno all'Ospedaletti, ma di proprietà della Sanremese). Chiarlone e Bencardino sono a caccia di una punta centrale. In casa Ospedaletti tutto tace in vista dell'annuncio di Caverzan come allenatore: gli obiettivi principali sono Allegro, Alberti, Galiera (tutti del Ventimiglia) e Salzone (Finale).

Promozione. Il Taggia annuncerà il 1° luglio l'arrivo di Siciliano sulla panchina giallorossa con Stecca come suo vice. Il sogno di tecnico e società si chiama Alessio Stamilla, grande concorrenza per l'attaccante Dominici. Il neo retrocesso Ventimiglia ricomincia da quattro conferme: Scognamiglio, Serra, Musumarra e Alfonso Rea. Grandi novità questa settimana anche dalla Dianese&Golfo. Nominato Direttore Generale Francesco Bregolin che proverà con Curri ad allestire una rosa competitiva. Castagna è il grande sogno, Burdisso sarà difficile da trattenere (l'Imperia è in pressing).

Il Camporosso è in attesa del ripescaggio e dopo la cena del classico 'rompete le righe' stagionali la società spera nel grande salto di categoria. L'unica certezza è la conferma in panchina di mister Luci.

Prima Categoria. La Sanstevese riparte da mister Sassu e dai tanti giovani. Nessuna novità negli ultimi sette giorni per la compagine di Santo Stefano al Mare che sta risolvendo la situazione campo. La neopromossa Carlin's Boys affiderà la panchina a Nunzio Barillà, ora sarà caccia ai giocatori. Mercato che può essere importante per il Don Bosco Valle Intemelia che con l'arrivo di Manuele Fiore (allenatore) e Salvatore Cascià (Direttore Sportivo) punta al mix tra giovani e esperti: piace molto Ciro Di Donato.

Si allontana il ripescaggio in Prima Categoria per l'Atletico Argentina. In panchina Maiano è in pole ma tutto dipenderà dal salto di categoria.