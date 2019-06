Beach Handball. La Liguria a caccia dell'impresa nella quinta tappa del Challenge Region Sud

Si chiude l'ambito Challenge Region Sud di Beach Handball. La quinta tappa dell'evento, passato anche da Ventimiglia la scorsa settimana, termina la sua rincorsa sulla spiaggia di Saint Maxime.

Protagonista e a caccia del trionfo è la Liguria di coach Pippo Malatino che con i suoi ragazzi (molti dei quali della Pallamano Ventimiglia) proverà a portare nella città di confine il trofeo.

Malatino recupera per l'ultima tappa la stella Alessio D'Attis, tinto d'azzurro e pronto ad essere convocato ai prossimi campionati europei in Portogallo dalla Nazionale. Non sarà della giornata Alessio Benini che proverà a recuperare per i campionati italiani di Gaeta in programma la prossima settimana.