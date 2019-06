Colpo di mercato dell'Ekipe Orizonte Catania campione d'Italia che ingaggia l'imperiese Giulia Emmolo.

Attaccante mancina protagonista nelle scorse stagioni prima di rientrare in Italia nell'Olympiakos in terra greca, la Emmolo firma per la compagine siciliana andando nella formazione più forte d'Italia pronta a essere protagonista anche in Europa nella prossima stagione.

Si riforma così la coppia imperiese Gorlero-Emmolo, protagoniste con la Rari Nantes Imperia scudettata.