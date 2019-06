Calcio amatoriale: ancora un grande successo per il torneo internazionale 'Old Stars' disputato a Sanremo

Dopo tre giorni di serrate gare sui campi del Comunale e di Pian di Poma a Sanremo, l'ormai tradizionale torneo internazionale Old Stars di calcio per veterani si è concluso con il dominio del Robbio (Pavia), che ha vinto sia la competizione per over 40, (superando nella finalissima ai rigori il Montepaschi Siena), sia quella per over 50 (battendo, sempre dopo i tiri dal dischetto, i padroni di casa ed organizzatori Old Stars).

Protagonisti comunque di un ottimo torneo gli esponenti locali della 'Old Stars' e, nella competizione per over 60 (novità di quest'anno), vittoria per 4-2 degli Amici di Ubi contro il Pfr Torino. Per la società Old Stars la soddisfazione di aver portato a Sanremo tanti appassionati del calcio amatoriale.

(Nella foto la formazione Old Stars over 50 seconda classificata)