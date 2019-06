Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita il torneo di calcio camminato, Lapa “Una disciplina interessante e dal futuro roseo”

E' andato in scena sabato scorso, al centro sportivo Zaccari a Camporosso il torneo promozionale dedicato al calcio camminato. L'evento è stato organizzato dall’Unvs calcio camminato di Alessandria in collaborazione con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, sul campo a 7 in sintetico.

Hanno preso parte al torneo cinque formazioni: due squadre per l’Unvs Alessandria, Amatori veterani Vallecrosia, Amatori veterani Ventimiglia e amatori veterani Don Bosco Vallecrosia Intemelia. "E' stata una bellissima esperienza - sottolinea il direttore tecnico del sodalizio biancorosso Francesco Lapa - E' stata vissuta e condivisa da tutti noi grazie agli ospiti e 'maestri' per l’occasione dell'Unvs di Alessandria".

"E' una disciplina interessante e dal futuro roseo - dichiara il tecnico - Le regole di questa disciplina consentono a tutti coloro che amano il calcio di partecipare con la massima serenità anche a età avanzata. Le primavere accumulate spesso garantiscono esperienza, saggezza e capacità ma ahimè un po’ meno sotto il profilo atletico e fisico, trovo che il calcio camminato, invece, possa supplire alle mancanze evidenziando e risaltando i pregi degli interpreti. Approfitto per ringraziare l’Unvs Alessandria, il Vallecrosia, il Ventimiglia ed il Don Bosco Vallecrosia Intemelia per la magnifica giornata trascorsa insieme con cena finale come ciliegina sulla torta. Allegria, simpatia e goliardia come degna conclusione di una bella giornata di sport. Vorrei inoltre ringraziare l’amministrazione comunale di Vallecrosia, rappresentata dall’assessore Pino Ierace, che ha portato il saluto della città agli ospiti ed alla nostra organizzazione, grazie ancora per la costante vicinanza ai nostri eventi".

"Ringrazio la società biancorossa per l’ospitalità e la qualità dell’operato a noi riservato e per aver divulgato, come aspetto promozionale, attraverso questo torneo questa disciplina da noi cavalcata con amore e passione e con successo - dichiara il Presidente dell'Unvs Alessandria - Sperando in una collaborazione futura sempre più vicina e fattiva ci auguriamo di ritrovarsi presto. Ancora grazie a tutti".