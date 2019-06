Il giovane atleta sanremese Loris Revelli si è laureato campione italiano di Downhill a Modena

Il giovane atleta sanremese Loris Revelli si è laureato campione italiano Downhill, nello scorso fine settimana sulla pista di Sestola (Modena). Ha fatto suo il titolo che aveva sfiorato ripetutamente negli ultimi anni con una discesa impeccabile, facendo registrare il miglior tempo e sbaragliando una agguerrita concorrenza.

Naturalmente grande soddisfazione per il team Cigolani-Rogueracing per il quale è tesserato il biker matuziano ma anche per tutto il movimento del mountain bike sanremese in quanto ancora una volta viene ribadita la qualità dei sentieri del nostro entroterra sui quali Loris si allena regolarmente così come fanno ormai moltissimi piloti che come lui gareggiano in Coppa del Mondo.

Loris è reduce da uno splendido 24° posto (primo Italiano) nella gara svoltasi il 9 giugno a Leogang in Austria mentre, nelle prossime settimane, Revelli sarà impegnato nuovamente in Coppa del Mondo nel principato di Andorra il 6 e 7 luglio. Successivamente a Les Gets (Francia) il 13 e 14 luglio.