Beach Volley: la prossima settimana San Bartolomeo al Mare sarà la capitale del beach volley giovanile

Arriva a San Bartolomeo al Mare, la prossima settimana, la tappa del campionato italiano giovanile di beach volley, per la prima volta in Liguria.

Voluto dalla collaborazione della Fipav Liguria (settore beach volley), dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley e dalla Gv Sport, si svolgerà al centro sportivo di quest’ultima.

La manifestazione è patrocinata con il contributo dell'Assessorato Sport e Turismo del comune di San Bartolomeo e la collaborazione dell’ufficio Iat e Centro Incontro. Le categorie ammesse sono due, Under 19 e Under 21, per entrambi maschile e femminile, con tabellone a poule e quindi finale per vincenti e perdenti.

L’Under 19 si gioca lunedì 1° e martedì 2 luglio mentre l’Under 21, il 3 e e4 luglio. Scenderanno in campo le migliori coppie giovanili del circuito italiano.