Taggia: grande successo nel fine settimana scorso per la 5a edizione del torneo "Sole Mare Volley" (Foto e Video)

Si conclude nel migliore dei modi il 5° torneo "Sole Mare Volley" disputato da giovedì a sabato scorsi. Tre giorni di vero divertimento con uno sport sano e di aggregazione vista la numerosa affluenza di atlete che si sono suddivise in due categorie, under 13 e under 18.

A seguito della tre giorni, per finire in bellezza, il Presidente del Volley Team Arma Taggia, Vincenzo Brunacci, in collaborazione con il Comune di Arma di Taggia, ha consegnato i di versi premi alle prime classificate di entrambe le categorie in piazza Chierotti ad Arma di Taggia finendo la serata con musica e animazione ben amministrata da Valentino Ricci. Alla premiazione erano presenti il sindaco Mario Conio, gli assessori Raffaello Bastiani ed Espedito Longobardi.



Ha vinto il torneo la formazione piemontese Valentino Volpianese, al secondo posto Volley Scrivia, al terzo posto le padrone di casa del Volley Team Arma Taggia ottimamente guidate da coach Luca Ferrari che ha saputo vincere la finale 3/4 posto nel derby fratricida contro la SDP Mazzucchelli Sanremo, società che ha collaborato con il team tabiese per la realizzazione del torneo.

Nella categoria under 13 si impone invece in finale la SDP Mazzucchelli Sanremo contro la società tedesca WWK Vesicherungen per tre set a zero. Sono stati poi consegnati i premi "Miglior attacco" under 18 a Manuela Di Muro, "Miglior palleggio" under 18 a Giada Leone. Nell'under 13 premiate invece Alice Piccione ed Eleonora Sanmassimo.

"Sono molto soddisfatto per l'ottima riuscita di questa edizione - commenta il Presidente Vincenzo Brunacci - tutte le società sono state oltre che molto collaborative anche disponibili e felici di aver partecipato, tanto che alcune di queste hanno già confermato la loro presenza per il prossimo anno. Tutto questo mi riempie il cuore perchè ho visto la gioia e la felicità di giocare tutte le ragazze insieme, indistintamente dal club di appartenenza, e questa è la più bella soddisfazione al di là del mero risultato sportivo. Voglio ringraziare personalmente in primis la SDP Mazzucchelli Sanremo per aver collaborato con noi nella realizzazione di questo torneo, tutte le società, locali e non, per la disponibilità e partecipazione. Infine un grande grazie va al nostro Comune di Taggia per quel che ha fatto per noi dandoci la possibilità di festeggiare in piazza Chierotti e per aver partecipato attivamente alla premiazione di tutte le atlete. Ringrazio il sindaco Mario Conio, il delegato allo sport Raffaello Bastiani e l'assessore Espedito Longobardi. Mi auguro che il prossimo anno possa svolgersi nuovamente questo bellissimo torneo che anche nell'edizione appena terminata è filato tutto liscio senza alcun intoppo, un'altra soddisfazione che va a premiare il grosso lavoro fatto dalla nostra società e tutte le persone che gravitano attorno ad essa".