46 anni di attività sportiva: onorificenza d'argento dalla Federazione nazionale alla Ciclistica Arma Taggia

E’ stata consegnata alla Ciclistica ArmaTaggia ed al suo Presidente Antonio Dian, L’onorificenza d’argento, da parte del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco, che ha voluto riconoscere con una targa commemorativa, la propria stima e riconoscenza nei confronti della ciclistica ArmaTaggia per gli oltre 46 anni di attività a favore del ciclismo e per la lunga e proficua attività su Strada e MTB e per i prestigiosi successi ottenuti dai propri atleti.

Il riconoscimento arriva inaspettato, sopratutto per il periodo così rigido che sta affrontando lo sport nella nostra provincia a livello generale, portando nuova linfa e aprendo il cuore a tutti colori, che si sono sempre impegnati con serietà e passione, in tutti questi anni, affinché uno sport così duro ma vivo ed intenso, potesse appassionare tanti piccoli atleti, e crescerli e formarli prima come uomini e perché no, proiettarli come futuri campioni.

Proprio perché la Ciclistica ArmaTaggia, prima ci mette il cuore, continua il suo impegno, grazie alla collaborazione sempre positiva dei Comuni della Provincia ed invita tutti gli appassionati di ciclismo e dello sport in generale, domenica prossima a Taggia, ad incoraggiare tutti gli atleti presenti per due impegnative prove:

- alle 10,30 - 18° Gran Premio Biesse - Gara nazionale categoria Esordienti I e II anno , maschile e femminile , valida come Prova unica di Campionato Provinciale Ligure , intitolata alla memoria di Lino Giulianetti.

-alle 15 - II Gran Premio Comune di Taggia – Memorial Lidia e lino Calcagno e Luciano Trucchi , riservato alla categoria Giovanissimi .