Paraciclismo: il ventimigliese Fabio Radrizzani campione italiano nello scorso weekend in Veneto (Foto)

Il ventimigliese Fabio Radrizzani ha ottenuto una fantastica vittoria nella gara in linea e un argento il giorno prima nella cronometro, nella categoria C2, ai campionati italiani assoluti di paraciclismo, disputati a Marostica e Bassano del Grappa (Vicenza).

L’atleta frontaliero, che corre per il team Tht Tigullio Handbik di cui fanno parte anche l’atleta paralimpico Vittorio Podestà e Saverio di Bari, fondatori del team.

“Devo ringraziare in primo luogo Saverio di Bari – ha detto Radrizzani - che mi ha fatto conoscere questo sport, il paraciclismo. Mi ha aiutato, supportato, credendo sempre in me e nelle mie possibilità. Inoltre il mio splendido Team Tigullio Handbike, su tutti Vittorio Podestà, tutta la squadra e Marco Sferrazza che condivide la camera con me quando siamo alle gare. Una bellissima vittoria che condivido anche con lo staff BCS Ospedaletti, in particolare Marco Tempo, per tutta l’assistenza e l’aiuto, e con Freno Gerolamo e Andrea Caffara e tutti gli amici che mi sopportano in bici e al di fuori dalla bici. Dedico questa vittoria bella e inaspettata alla mia famiglia e in particolar modo alla mia ragazza Roberta Volponi… grazie del supporto”.

Alla cerimonia di premiazione non sono voluti mancare il Sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan, il Sindaco di Marostica Matteo Mozzo, il Presidente Regionale del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Ruggero Vilnai ed il Consigliere Nazionale della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) Bruno Battistella. Una bellissima giornata di sport con un pubblico numeroso ad acclamare gli atleti partecipanti.