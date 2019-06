Canoa: doppio impegno per gli atleti della Canottieri Sanremo, nella 'Maratona' sul Po e ad Osigila

I ragazzi della Canottieri Sanremo sono stati messi alla prova, nell'ultimo fine settimana dal fiume Po. Una prova davvero dura quella della 'Maratona', un percorso decisamente suggestivo quello che ha visto gli atleti matuziani battersi in una competizione internazionale sulla distanza dei 16 km sotto i ponti di Torino.

Nonostante non sia la loro specialità, portano a casa un argento i ragazzi del k4 Junior di Della Chiesa-Sparneri-Siciliano-Mazzone. Quarto posto per il K4 Dragoni-Mauro-Martini-Mensile e bronzo per il K2 dei Master Inuso-Rossi sulla distanza dei 32 km contro l'agguerrito equipaggio degli spagnoli.

Sul Lago di Osiglia, invece, i più piccoli hanno disputato la seconda prova regionale 'Canoa giovani' con la squadra al completo che porta a casa ben 10 ori ed un bronzo sui 2000 mt. Ottime anche le prove di velocità sui 200 metri con 26 ori, 5 argenti e 1 bronzo che vanno ad aggiungersi ad un medagliere sempre più ricco grazie al quale si sono aggiudicati il primo posto nella classifica giovani.

Prossimo appuntamento per i piú grandi ad Auronzo di Cadore tra 2 settimane per una delle gare più importanti dell'anno: la Gara Internazionale per Club.