Sta diventando virale in rete un breve video sulla città di Sanremo

“Benvenuti a Sanremo”, recita così l'introduzione della clip realizzata da Marco Calabrese, conosciuto e stimato agente immobiliare della Città dei Fiori. Si tratta di poche riprese che parlano di Sanremo, una cittadina meravigliosa della Riviera di Ponente, baciata da un clima mite e soleggiato per buona parte dell’anno. La visita parte con una splendida vista sulle spiagge, sul mare e sul porto di Sanremo per poi proseguire nel centro della città dove è bello potersi dedicare allo shopping nella moderna ed elegante via Matteotti. Qui c'è anche l'Ariston con il suo Festival e in fondo alla strada, il Casinò e la vicina Chiesa Russa, risalenti agli inizi del Novecento. Il video realizzato con passione e amore per questa città simbolo della Liguria, da pochi giorni sta riscuotendo apprezzamenti sia dai Sanremesi che dai turisti che amano questa città.