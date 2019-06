A Herculis EBS 2019, Brave Like Gabe Mile: intitolata a Gabrielle Grunewald la gara del Miglio femminile

Il 25 giugno avrebbe compiuto 33 anni. Gabrielle Grunewald aveva stabilito il suo record personale sui 1500 proprio a Monaco nel 2013. Per rendere omaggio al suo coraggio, la gara del Miglio femminile di Herculis EBS 2019 (Monaco, Stade Louis II, venerdì 12 luglio) assumerà la denominazione di "Brave Like Gabe Mile". Alla partenza ci saranno 3 detentrici di record del mondo, stabiliti a Monaco: Genzebe Dibaba (1500 nel 2015), Beatrice Chepkoech (3000 siepi nel 2018) e Sifan Hassan (5km su strada nele 2019).



Nel frattempo, si arricchisce sempre più il lotto dei partecipanti a Herculis EBS 2019: nei 1500 maschili annunciati Matthew Centrowitz, campione olimpico a Rio, Elijah Montonei Manangoi, campione del mondo, Samuel Tefera, detentore del record del mondo indoor; nel salto triplo maschile saranno in gara Christian Taylor, campione olimpico e campione del mondo, Will Claye, campione del mondo indoor, Pedro Pablo Pichardo, che ha un personale di 18,08.



Gli appassionati italiani e liguri potranno contare nei 400 sulla presenza già annunciata di Davide Re, atleta imperiese delle Fiamme Gialle, di Filippo Tortu nei 100, Elena Vallortigara nell'alto, Yohanes Chiappinelli nei 3000 siepi.



I tesserati alla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) potranno usufruire della straordinaria opportunità di assistere gratuitamente al meeting Herculis EBS 2019, inviando la scansione della tessera in corso di validità. In alternativa potranno recarsi direttamente alla biglietteria dello stadio, nelle ultime 3 settimane prima del meeting, con identiche modalità. I posti vengono assegnati nel limite della disponibilità. L'informazione, già annunciata nell'ultimo comunicato, è ora confermata anche dal sito ufficiale FIDAL http://www.fidal.it/content/Monaco-gratis-per-i-tesserati-FIDAL/122355

Maggiori info e biglietteria https://monaco.diamondleague.com/it/home/