Sanremo: le condoglianze del gruppo Irriducibili per le perdite di Daniele Morsetti e Sergio Lodovici

Le condoglianze del gruppo Irriducibili Sanremo per le perdite di Daniele Morsetti e Sergio Lodovici.

"Due gravi lutti hanno colpito il mondo biancazzurro della Sanremese. È mancato all'affetto dei suoi cari Daniele Morosetti. Classe 1952, Figlio di Adriano, indimenticabile presidente biancoazzurro che per molti anni nel dopoguerra tentò di riportare, invano, la Sanremese in Serie B. Anche il nonno Alfredo Morosetti fu Presidente dei biancazzurri nell'anno successivo alla retrocessione dalla serie B alla Serie C nel 1940. Daniele, dotato di gran fisico ma anche di una forte emotività, tirò i primi calci nel Nag della Sanremese, trovandosi subito a suo agio nei panni del portiere. Vestì la maglia biancazzurra nelle Stagioni 1970/1971 e 1971/1972 in Promozione.

Purtroppo anche Sergio Lodovici, 43 anni, non è riuscito a sopravvivere al terribile incidente stradale occorsogli a marzo ad Ospedaletti. Lascia i due figlioletti, Nicolò e Samuele, che militano rispettivamente nei Giovanissimi Regionali 2004 e negli Esordienti 2006 della Sanremese. Alle famiglie le più sentite condoglianze dal gruppo Irriducibili Sanremo".